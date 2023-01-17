Королев Вадим Вадимович
Место рождения
Дата рождения16.07.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.2006
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.2006
Дочь: Королева Ольга Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2011
Дочь: Королева Анна Вадимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности