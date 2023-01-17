Королев Вадим Вадимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королев Вадим Вадимович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.07.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.02.2006

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.2006

Дочь: Королева Ольга Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.10.2011

Дочь: Королева Анна Вадимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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