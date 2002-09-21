Рыбинский Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинский Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1937

Дата смерти

21.09.2002

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1937

Отец: Рыбинский Григорий

Мать: Рыбинская Ксения

Рождение ребёнка
28.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.09.2002
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