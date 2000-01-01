Бабин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабина Татьяна Александравна
Мать ребёнка: Бабина Лариса Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабин С
Мать ребёнка: Бабина Лариса Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Лариса Борисовна