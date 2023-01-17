Хафизов Василь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хафизов Василь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова Флюра Мухаметрахимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова Флюра Мухаметрахимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хафизова Флюра Мухаметрахимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хафизова Флюра Мухаметрахимовна

Место жительства
Неизвестно
Юрюзань, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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