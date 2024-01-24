Пахомов Вячеслав Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомов Вячеслав Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1948

Отец: Пахомов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
28.05.1971

Жена: Пахомова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
26.02.1972

Сын: Пахомов Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Пахомова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
14.12.1974

Дочь: Шевелина Мария Вячеславовна

Мать ребёнка: Пахомова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
26.09.1982

Дочь: Жагорова Анна Вячеславовна

Мать ребёнка: Пахомова Наталья Владимировна

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