Пахомов Вячеслав Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1948
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1948
Отец: Пахомов Григорий
Бракосочетание
28.05.1971
Рождение ребёнка
26.02.1972
Сын: Пахомов Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Пахомова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
14.12.1974
Дочь: Шевелина Мария Вячеславовна
Мать ребёнка: Пахомова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
26.09.1982
Дочь: Жагорова Анна Вячеславовна
Мать ребёнка: Пахомова Наталья Владимировна