Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1897
Муж: не указан
Восприемник
24.02.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.02.1899 Юхновщина Евдокия Юхновщина мать крестьянская дочь Параскева Андреевна Чермы вдова Екатерина Ивановна https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HXT6?... Показать все
Смерть
Неизвестно