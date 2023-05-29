Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1897

Муж: не указан

Восприемник
24.02.1899 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 24.02.1899 Юхновщина Евдокия Юхновщина мать крестьянская дочь Параскева Андреевна Чермы вдова Екатерина Ивановна https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L96B-HXT6?... Показать все
Смерть
Неизвестно

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