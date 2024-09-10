Акинтьев Зеновий Агафонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1791
Дата смерти19.03.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1791
Отец: Акинтьев Агафон Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
22.02.1814
Сын: Акинтьев Василий Зеновьев
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: (Акинтьева) Авдотья Зеновьева
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
10.04.1823
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
01.06.1830
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: (Акинтьева) Анна Зеновьева
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
19.03.1840