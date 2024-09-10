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Акинтьев Зеновий Агафонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1791

Дата смерти

19.03.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1791

Отец: Акинтьев Агафон Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
22.02.1814

Сын: Акинтьев Василий Зеновьев

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: (Акинтьева) Авдотья Зеновьева

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1820

Сын: Акинтьев Андрей Зеновьев

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
10.04.1823

Сын: Акинтьев Петр Зеновьев

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
01.06.1830

Сын: Акинтьев Федор Зеновьев

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: (Акинтьева) Анна Зеновьева

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
19.03.1840

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