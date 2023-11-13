Соловьева (Наседкина) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1917
Дата смерти28.09.1957
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917
Работа или профессия
Между 1927 и 1957
Дмитриевское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Учитель начальных классов
Рождение ребёнка
06.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соловьев Василий Федорович
Смерть
28.09.1957