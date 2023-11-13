Соловьева (Наседкина) Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Наседкина) Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1917

Дата смерти

28.09.1957

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1917

Отец: Наседкин Димитрий Павлович

Мать: Наседкина Мария Иоановна

Работа или профессия
Между 1927 и 1957
Дмитриевское, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Учитель начальных классов
Рождение ребёнка
06.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьев Василий Федорович

Смерть
28.09.1957
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