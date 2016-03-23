Петров Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения23.11.1932
Дата смерти23.03.2016
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1932
Отец: Петров Пётр Петрович
Мать: Петрова Анна Денисовна
Рождение ребёнка
22.05.1960
Сын: Петров Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Петрова Вера Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Вера Харитоновна
Смерть
23.03.2016
железнодорожного разъезда Тихонький, город краевого подчинения Тихорецк, Краснодарский край