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Петров Николай Петрович

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Место рождения

Елец, город Елец, Липецкая область

Дата рождения

23.11.1932

Дата смерти

23.03.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1932

Отец: Петров Пётр Петрович

Мать: Петрова Анна Денисовна

Елец, город Елец, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.05.1960

Сын: Петров Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Петрова Вера Харитоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Вера Харитоновна

Смерть
23.03.2016
железнодорожного разъезда Тихонький, город краевого подчинения Тихорецк, Краснодарский край
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