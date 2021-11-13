Селиверстова Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова Александра Дмитриевна

Место рождения

Огибалово, Чапаевский район, Московская область

Дата рождения

14.06.1927

Дата смерти

13.11.2021

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927

Отец: Селиверстов Дмитрий Яковлевич

Мать: Селиверстова (Мамонтова) Ольга Романовна

Бракосочетание
1953

Муж: Колмогоров Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
17.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмогоров Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
08.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колмогоров Василий Яковлевич

Смерть
13.11.2021

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