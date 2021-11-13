Селиверстова Александра Дмитриевна
Место рожденияОгибалово, Чапаевский район, Московская область
Дата рождения14.06.1927
Дата смерти13.11.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1927
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
17.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмогоров Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
08.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колмогоров Василий Яковлевич
Смерть
13.11.2021