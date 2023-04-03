Акинин Фома (Фёдор)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824 или 1825
Дата смертиПосле 1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825
Отец: Акинин Василий
Мать: Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Акинина) Агафия
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1847
Сын: Акинин Кузьма
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1854
Сын: Акинин Василий
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Акинина) Мария
Мать ребёнка: Елена
Смерть
После 1888