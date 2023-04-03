Акинин Фома (Фёдор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкинин Фома (Фёдор)

Акинин Фома (Фёдор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824 или 1825

Дата смерти

После 1888

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1797 г.р.

Жена

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824 или 1825

Отец: Акинин Василий

Мать: Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Акинина) Агафия

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1847

Сын: Акинин Кузьма

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1854

Сын: Акинин Василий

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Акинина) Мария

Мать ребёнка: Елена

Смерть
После 1888

Мы используем куки для улучшения работы сайта.