Бычков Сергей Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бычков Сергей
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Рыбак Евдакия Сергеевна
Мать ребёнка: Бычкова Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
31.05.1929
Дочь: Красулина Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Бычкова Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Бычкова Мария Артемьевна
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Конаково, Конаковский район, область Ярославская (!)
Смерть
До 1952