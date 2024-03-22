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Бычков Сергей Сергеевич

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1952

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бычков Сергей

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Рыбак Евдакия Сергеевна

Мать ребёнка: Бычкова Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
31.05.1929

Дочь: Красулина Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Бычкова Мария Артемьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Бычков Сергей Сергеевич

Мать ребёнка: Бычкова Мария Артемьевна

Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Конаково, Конаковский район, область Ярославская (!)
Смерть
До 1952
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