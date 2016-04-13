Долгополова (Ушакова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова (Ушакова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.10.1925

Дата смерти

13.04.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925

Отец: Ушаков Василий Васильевич

Мать: не указана

Воскресенка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгополов Матвей Иванович

Новодресвянка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгополов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгополов Матвей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгополова Ульяна Матвеевна

Отец ребёнка: Долгополов Матвей Иванович

Смерть
13.04.2016
Заринск, город Заринск, Алтайский край
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