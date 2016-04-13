Долгополова (Ушакова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1925
Дата смерти13.04.2016
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1925
Отец: Ушаков Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгополов Матвей Иванович
Новодресвянка, Заринский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгополов Матвей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгополова Ульяна Матвеевна
Отец ребёнка: Долгополов Матвей Иванович
Смерть
13.04.2016
Заринск, город Заринск, Алтайский край