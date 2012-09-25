Голубева (Пожилова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1952
Отец: Пожилов Иван Петрович
Мать: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
21.02.1971
Дочь: Суслонова Наталья Анатольевна
Отец ребёнка: Голубев Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
25.11.1980
Сын: Голубев Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Голубев Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно