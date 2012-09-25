Голубева (Пожилова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева (Пожилова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1952

Отец: Пожилов Иван Петрович

Мать: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
21.02.1971

Дочь: Суслонова Наталья Анатольевна

Отец ребёнка: Голубев Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
25.11.1980

Сын: Голубев Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Голубев Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Анатолий Алексеевич

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