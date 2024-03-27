Мерсияпов Мухаметша
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1910
Дата смерти?.01.1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фаттяхетдинова) Рабия
Рождение ребёнка
01.04.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фаттяхетдинова) Рабия
Смерть
?.01.1946