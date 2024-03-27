Мерсияпов Мухаметша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерсияпов Мухаметша

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Красно-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.01.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фаттяхетдинова) Рабия

Рождение ребёнка
01.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фаттяхетдинова) Рабия

Смерть
?.01.1946

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