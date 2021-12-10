Александров Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1941
Дата смерти10.12.2021
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1941
Рождение ребёнка
19.01.1980
Дочь: Савкина Елена Владимировна
Рождение ребёнка
09.07.1981
Сын: Александров Родион Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.2021
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область