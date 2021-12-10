Александров Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1941

Дата смерти

10.12.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1941

Отец: Александров Алексей Александрович

Мать: Александрова (чухарева - Шульгина) Таисия Андриановна (Андреева)

Рождение ребёнка
19.01.1980

Дочь: Савкина Елена Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1981

Сын: Александров Родион Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Людмила Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.2021
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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