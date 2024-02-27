Хомбок Иосиф
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1901
Отец: Хомбок Иван
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Шилова Зинаида Иосифовна
Мать ребёнка: Хомбок Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
31.01.1951
Мать ребёнка: Хомбок Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
07.03.1953
Дочь: Кухарева Любовь Иосифовна
Мать ребёнка: Хомбок Вера Леонтьевна
Круглики, Гродненский район, Гродненская область
Рождение ребёнка
07.04.1953
Дочь: Цыбульская Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Хомбок Вера Леонтьевна
Рождение ребёнка
04.10.1955
Дочь: Заневская Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Хомбок Вера Леонтьевна
Смерть
Неизвестно