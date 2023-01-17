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Мельникова Антонина Ивановна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

19.12.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1979 г.р.

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.09.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Виктор Яковлевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.12.1979

Дочь: Мельникова Анна Викторовна

Отец ребёнка: Мельников Виктор Яковлевич

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Виктор Яковлевич

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