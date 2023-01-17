Мельникова Антонина Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Виктор Яковлевич
Рождение ребёнка
01.12.1979
Дочь: Мельникова Анна Викторовна
Отец ребёнка: Мельников Виктор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно