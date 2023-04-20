Климов Яков Фокин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Яков Фокин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824 ст.

Сын: Климов Фотий Яковлев

Мать ребёнка: Климова Ирина Федорова

Место жительства
1850 ст.
Остапова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#189
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Нестер Яковлев

Мать ребёнка: Климова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Горгоний Яковлев

Мать ребёнка: Климова Ирина Федорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Игнатий Яковлев

Мать ребёнка: Климова Ирина Федорова

Смерть
Неизвестно
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