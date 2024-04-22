Иван Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смерти22.04.1838 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1777 ст.
Отец: Григорий Семенов
Мать: Дарья Иванова
Бракосочетание
22.10.1795 ст.
Жена: Ульяна Иванова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №5 Той же округи и вотчины деревни Таболова крестьянский сын-отрок Иван Григорьев с крестьянскою, той же вотчины и деревни, Ивана Иванова дочерью-девкою Ульяниею. Обоих первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
30.06.1812 ст.
Дочь: Марфа Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Запись №73 Рузской округи, вотчины господина князя Черкаского, сельца Таболова у крестьянина Ивана Григорьева родилась дочь Марфа.
Рождение ребёнка
19.04.1814 ст.
Дочь: Мавра Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
18.02.1817 ст.
Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова
Мать ребёнка: Ульяна Иванова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.04.1838 ст.
Причина смерти: от простуды