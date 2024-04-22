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Иван Григорьев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

22.04.1838 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

1755 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: Григорий Семенов

Мать: Дарья Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
22.10.1795 ст.

Жена: Ульяна Иванова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №5 Той же округи и вотчины деревни Таболова крестьянский сын-отрок Иван Григорьев с крестьянскою, той же вотчины и деревни, Ивана Иванова дочерью-девкою Ульяниею. Обоих первым браком.
Рождение ребёнка
Около 1806 ст.

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
30.06.1812 ст.

Дочь: Марфа Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Запись №73 Рузской округи, вотчины господина князя Черкаского, сельца Таболова у крестьянина Ивана Григорьева родилась дочь Марфа.
Рождение ребёнка
19.04.1814 ст.

Дочь: Мавра Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1817 ст.

Дочь: Авдотья (Евдокия) Иванова

Мать ребёнка: Ульяна Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
22.04.1838 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
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