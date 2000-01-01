Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1972

Отец: не указан

Мать: Летуновская (не По Мужу) Валентина

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