Кондрашов Матвей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1779
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Кондрашов Григорий Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Харланов-Кондрашов Яков Матвеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Евфимия Логгиновна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Евфимия Логгиновна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Харланов-Кондрашов Тит Матвеевич
Мать ребёнка: Кондрашова Евфимия Логгиновна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Харланова-Кондрашова Акилина Матвеевна
Мать ребёнка: Кондрашова Евфимия Логгиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1779