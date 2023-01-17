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Кондрашов Матвей Григорьевич

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Место рождения

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1779

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Кондрашов Григорий Иванович

Мать: не указана

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Харланов-Кондрашов Яков Матвеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Евфимия Логгиновна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Харланов-Кондрашов Семен Матвеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Евфимия Логгиновна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Харланов-Кондрашов Тит Матвеевич

Мать ребёнка: Кондрашова Евфимия Логгиновна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Харланова-Кондрашова Акилина Матвеевна

Мать ребёнка: Кондрашова Евфимия Логгиновна

Мазеповка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондрашова Евфимия Логгиновна

Смерть
1779
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