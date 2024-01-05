Возмитель Филимон Леонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Возмитель Леон Павлович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Устинья Филимоновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Возмитель Нестер Филимонович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Возмитель Василий Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Лавренова
Смерть
Неизвестно