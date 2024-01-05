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Возмитель Филимон Леонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ев
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Возмитель Леон Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Устинья Филимоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Возмитель Нестер Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Возмитель Василий Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Лавренова

Смерть
Неизвестно
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