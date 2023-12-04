Дубышкин Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Демина Любовь Степановна
Мать ребёнка: Дубышкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Дубышкин Степан Степанович
Мать ребёнка: Дубышкина Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дубышкина Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно