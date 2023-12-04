Дубышкин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДубышкин Степан

Дубышкин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Демина Любовь Степановна

Мать ребёнка: Дубышкина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Дубышкин Степан Степанович

Мать ребёнка: Дубышкина Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дубышкин Иван Степанович

Мать ребёнка: Дубышкина Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубышкина Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close