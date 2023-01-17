Инчин Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Инчин Василий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Офицерова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инчина Надежда Петровна
Место жительства
Неизвестно
Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан