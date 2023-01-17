Инчин Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Инчин Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

IK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Инчин Василий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Инчин Олег Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Офицерова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Инчина Надежда Петровна

Место жительства
Неизвестно
Ижбердино, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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