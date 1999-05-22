(Бражкина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.05.1936
Дата смерти22.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936
Отец: Брашкин Иван Андреевич
Мать: Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
26.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Затолокин Николай Васильевич
Бракосочетание
09.01.1957
Бракосочетание
17.08.1980
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.05.1999