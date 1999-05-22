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(Бражкина) Валентина Ивановна

Место рождения

Тольятти, Тольятти, Самарская область

Дата рождения

18.05.1936

Дата смерти

22.05.1999

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1936

Отец: Брашкин Иван Андреевич

Мать: Анастасия Павловна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
26.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Затолокин Николай Васильевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
09.01.1957

Муж: Затолокин Николай Васильевич

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
17.08.1980

Муж: Затолокин Николай Васильевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
22.05.1999
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