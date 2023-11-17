Корней Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корней Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Василий Фокин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Акилина Корнеева

Мать ребёнка: Мария Ефимова

Рождение ребёнка
1915

Сын: Захаренков Григорий Корнеевич

Мать ребёнка: Мария Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
Неизвестно
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