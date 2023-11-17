Корней Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Василий Фокин
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Акилина Корнеева
Мать ребёнка: Мария Ефимова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Захаренков Григорий Корнеевич
Мать ребёнка: Мария Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Д.СТАРОЕ ДУБЬЕ
Смерть
Неизвестно