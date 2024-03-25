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Антонов Яков Прокопьевич

Место рождения

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

13.04.1881 ст.

Дата смерти

18.07.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Антонова Анна Ивановна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1919

Сын: Антонов Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
01.07.1921

Сын: Антонов Леонид Яковлевич

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Антонова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Антонова Галина Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Антонова Юлия Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Антонова Иуния Яковлевна

Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антонова Мария Алексеевна

Скачкова, Вытегорский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
18.07.1967
Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
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