Антонов Яков Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения13.04.1881 ст.
Дата смерти18.07.1967
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1881 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Антонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Антонов Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.07.1921
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Антонова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Антонова Галина Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Антонова Юлия Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Антонова Иуния Яковлевна
Мать ребёнка: Антонова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.07.1967
Волоков Мост, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область