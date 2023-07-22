Вяткин Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вяткин Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1980

Отец: Вяткин Виктор

Мать: Вяткина Нина Петровна

Рождение ребёнка
12.12.1995

Дочь: Коростелева Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Вяткина Анфиса Валерьевна

Рождение ребёнка
18.10.2002

Дочь: Вяткина Валерия Дмитриевна

Мать ребёнка: Вяткина Анфиса Валерьевна

Коростелева, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.2008

Сын: Вяткин Вадим Дмитриевич

Мать ребёнка: Вяткина Анфиса Валерьевна

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