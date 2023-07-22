Вяткин Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1980
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1980
Отец: Вяткин Виктор
Мать: Вяткина Нина Петровна
Рождение ребёнка
12.12.1995
Дочь: Коростелева Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Вяткина Анфиса Валерьевна
Рождение ребёнка
18.10.2002
Дочь: Вяткина Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Вяткина Анфиса Валерьевна
Коростелева, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.07.2008
Мать ребёнка: Вяткина Анфиса Валерьевна