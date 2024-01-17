Старовойтов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947

Отец: Старовойтов Никита Стефанович

Мать: Врублевская Евдокия

Военная служба
26.06.1966
Военная служба
Около ?.12.1968
Пришел из армии
Место жительства
Около 1977
Москва
Живет в квартире жены (16кв.м), на очереди на квартиру не стоит
Работа или профессия
Неизвестно
5-ый Московский троллейбусный парк
Ул. М. Пироговская(Проходная по этому адресу, дом 7) остановка Трубицкая
Образование
Неизвестно
11 классов закончил в 1964
Смерть
Неизвестно
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