Старовойтов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1947
Отец: Старовойтов Никита Стефанович
Мать: Врублевская Евдокия
Военная служба
26.06.1966
Военная служба
Около ?.12.1968
Пришел из армии
Место жительства
Около 1977
Москва
Живет в квартире жены (16кв.м), на очереди на квартиру не стоит
Работа или профессия
Неизвестно
5-ый Московский троллейбусный парк
Ул. М. Пироговская(Проходная по этому адресу, дом 7) остановка Трубицкая
Образование
Неизвестно
11 классов закончил в 1964
Смерть
Неизвестно