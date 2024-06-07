Визняк (Парчевская) Валентина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Визняк Андрей
Место жительства
Неизвестно
с. Петровка, Украина
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Визняк Андрей
Рождение ребёнка
?.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Визняк Андрей
Смерть
Неизвестно