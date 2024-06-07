Визняк (Парчевская) Валентина Степановна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Визняк (Парчевская) Валентина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Парчевский Степан Трофимович

Мать: Парчевская Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Визняк Андрей

Место жительства
Неизвестно
с. Петровка, Украина
Рождение ребёнка
1949

Сын: Визняк Валерий Андреевич

Отец ребёнка: Визняк Андрей

Рождение ребёнка
?.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Визняк Андрей

Смерть
Неизвестно

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