Тимофеева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.06.1908
Отец ребёнка: Тимофеев Яков
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
06.07.1910
Сын: Тимофеев Валентин Яковлевич
Отец ребёнка: Тимофеев Яков
Белгородская обл., Сажновский р-н, с. Ольховатка
Рождение ребёнка
22.05.1918
Сын: Тимофеев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Тимофеев Яков
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
18.02.1923
Дочь: Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Тимофеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Тимофеев Яков
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никитина Людмила Яковлевна
Отец ребёнка: Тимофеев Яков
Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Смерть
27.01.1968
Армавир, город Армавир, Краснодарский край