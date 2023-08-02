Тимофеева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.06.1908

Сын: Тимофеев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Тимофеев Яков

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
06.07.1910

Сын: Тимофеев Валентин Яковлевич

Отец ребёнка: Тимофеев Яков

Белгородская обл., Сажновский р-н, с. Ольховатка
Рождение ребёнка
22.05.1918

Сын: Тимофеев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Тимофеев Яков

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
18.02.1923

Дочь: Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Тимофеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Тимофеев Яков

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никитина Людмила Яковлевна

Отец ребёнка: Тимофеев Яков

Россия Курская губ. Белгородский уезд х.Раевка
Смерть
27.01.1968
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
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