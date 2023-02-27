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Рогозин Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Рогозин Николай

Мать: (Рогозина) Акулина

Место жительства
Неизвестно
Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
22.10.1876

Жена: (Комнатная) Анастасия

Мужичье, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.09.1881

Сын: Рогозин Захар

Мать ребёнка: (Комнатная) Анастасия

Рождение ребёнка
02.09.1884

Сын: Рогозин Семён

Мать ребёнка: (Комнатная) Анастасия

Рождение ребёнка
23.10.1887

Дочь: (Рогозина) Прасковья

Мать ребёнка: (Комнатная) Анастасия

Смерть
Неизвестно

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