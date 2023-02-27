Рогозин Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Рогозин Николай
Мать: (Рогозина) Акулина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.10.1876
Жена: (Комнатная) Анастасия
Рождение ребёнка
04.09.1881
Сын: Рогозин Захар
Мать ребёнка: (Комнатная) Анастасия
Рождение ребёнка
02.09.1884
Сын: Рогозин Семён
Мать ребёнка: (Комнатная) Анастасия
Рождение ребёнка
23.10.1887
Дочь: (Рогозина) Прасковья
Мать ребёнка: (Комнатная) Анастасия
Смерть
Неизвестно