Антонов Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Антонова Аграфена Дмитриевна
Мать ребёнка: Антонова (Путилло) Елизавета Иосифовна
Рождение
1904
Отец: не указан
Рождение ребёнка
21.05.1936
Сын: Антонов Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Антонова (Путилло) Елизавета Иосифовна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1961