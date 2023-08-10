Антонов Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Антонова Аграфена Дмитриевна

Мать ребёнка: Антонова (Путилло) Елизавета Иосифовна

Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: Смыслова Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
21.05.1936

Сын: Антонов Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Антонова (Путилло) Елизавета Иосифовна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1961

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