Губина Матрона Маркеповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губина Матрона Маркеповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губин Яков Саввин

Рождение ребёнка
Около 1869 ст.

Дочь: Губина Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Губин Яков Саввин

Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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