Губина Матрона Маркеповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губин Яков Саввин
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Дочь: Губина Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Губин Яков Саввин
Липовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно