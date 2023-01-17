Зотовъ Андрей Григорьевъ
Место рождения
Дата рождения20.06.1896 ст.
Дата смерти25.09.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1896 ст.
Отец: Зотов Григорий Сампсоновъ
Мать: Зотова Дарья Стефанова
Рождение ребёнка
07.02.1923
Дочь: Зотова Валентина Андреевна
Мать ребёнка: Зотова Клавдия Васильева
Рождение ребёнка
03.02.1924
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1928
Дочь: Зотова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Кондакова Ефросинья Евграфовна
Бракосочетание
05.07.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зотова Клавдия Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.09.1958
Кузьминское кладбище города Москвы