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Зотовъ Андрей Григорьевъ

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Место рождения

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.06.1896 ст.

Дата смерти

25.09.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1896 ст.

Отец: Зотов Григорий Сампсоновъ

Мать: Зотова Дарья Стефанова

Ратчино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.02.1923

Дочь: Зотова Валентина Андреевна

Мать ребёнка: Зотова Клавдия Васильева

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.02.1924

Сын: Зотов Евгений Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.01.1928

Дочь: Зотова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Кондакова Ефросинья Евграфовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
05.07.1951

Жена: Кондакова Ефросинья Евграфовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зотова Клавдия Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
25.09.1958
Москва, город федерального значения Москва
Кузьминское кладбище города Москвы
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