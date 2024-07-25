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Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Сергей Павлович

Мать ребёнка: Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1789

Сын: Иван Павлович

Мать ребёнка: Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Егор Павлович

Мать ребёнка: Анисья Васильевна

Смерть
1801

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