Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Сергей Павлович
Мать ребёнка: Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1789
Сын: Иван Павлович
Мать ребёнка: Анисья Васильевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Егор Павлович
Мать ребёнка: Анисья Васильевна
Смерть
1801