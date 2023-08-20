Кравцова Евдакия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Вера Федоровна
Отец ребёнка: Кравцов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Кравцов Федор Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравцов Владимир Федорович
Отец ребёнка: Кравцов Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно