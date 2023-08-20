Кравцова Евдакия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Евдакия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Вера Федоровна

Отец ребёнка: Кравцов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Кравцов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Владимир Федорович

Отец ребёнка: Кравцов Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Федор Михайлович

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