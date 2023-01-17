Сухорукова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910
Сын: Сухоруков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Сухоруков Алексей Авксентьевич
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Сухоруков Алексей Авксентьевич
Рождение ребёнка
05.10.1919
Сын: Сухоруков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Сухоруков Алексей Авксентьевич
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Андрей Никифорович Сухоруков