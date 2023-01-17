Сухорукова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1909 и 1910

Сын: Сухоруков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Сухоруков Алексей Авксентьевич

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Сухоруков Алексей Авксентьевич

Рождение ребёнка
05.10.1919

Сын: Сухоруков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Сухоруков Алексей Авксентьевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Андрей Никифорович Сухоруков
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