Куклина Альбина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1977
Рождение ребёнка
16.02.1999
Сын: Куклин Антон Александрович
Отец ребёнка: Калинин Артем
Рождение ребёнка
10.05.2003
Дочь: Куклина Полина Артемовна
Отец ребёнка: Калинин Артем
Рождение ребёнка
05.07.2009
Дочь: Куклина Ксения Евгеньевна
Отец ребёнка: Свинин Евгений Владимирович