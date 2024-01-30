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Куклина Альбина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1977

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1977

Отец: Куклина Александр Михайлович

Мать: Куклина Вера Ивановна

Рождение ребёнка
16.02.1999

Сын: Куклин Антон Александрович

Отец ребёнка: Калинин Артем

Рождение ребёнка
10.05.2003

Дочь: Куклина Полина Артемовна

Отец ребёнка: Калинин Артем

Рождение ребёнка
05.07.2009

Дочь: Куклина Ксения Евгеньевна

Отец ребёнка: Свинин Евгений Владимирович

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