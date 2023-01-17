Егоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Иван

Егоров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова-Илясова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Егорова-Илясова Александра

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Егорова-Илясова Александра

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Егорова-Илясова Александра

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
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