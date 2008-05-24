Ращупкина (Ряузова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ращупкина (Ряузова) Мария Ивановна

Место рождения

Дмитриево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

16.07.1925

Дата смерти

24.05.2008

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1925

Отец: Ряузов Иван

Мать: Ряузова Наталья Ивановна

Дмитриево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
26.06.1946

Муж: Ращупкин Михаил Тимофеевич

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1951

Сын: Ращупкин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Ращупкин Михаил Тимофеевич

Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
24.05.2008
Каменецкий, Узловский муниципальный район, Тульская область

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