Ращупкина (Ряузова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.07.1925
Дата смерти24.05.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1925
Отец: Ряузов Иван
Мать: Ряузова Наталья Ивановна
Бракосочетание
26.06.1946
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.04.1951
Сын: Ращупкин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Ращупкин Михаил Тимофеевич
Смерть
24.05.2008