Зубарев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1914

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Жена

1916 г.р.
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Дети

Около 1936 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914

Отец: Зубарев Афанасий Александрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Зубарев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зубарев Полина

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарев Полина

Смерть
2000
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