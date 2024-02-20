Зубарев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1914
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914
Отец: Зубарев Афанасий Александрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1936
Мать ребёнка: Зубарев Полина
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубарев Полина
Смерть
2000