Шведова (Вольберг) Лемпи Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1925
Дата смерти23.01.2007
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925
Отец: Вольберг Антти-Йоханнес
Мать: Вольберг Анне
Рождение ребёнка
05.06.1955
Сын: Шведов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шведов Александр Иванович
Рождение ребёнка
17.01.1959
Сын: Шведов Федор Александрович
Отец ребёнка: Шведов Александр Иванович
Смерть
23.01.2007