Шведова (Вольберг) Лемпи Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведова (Вольберг) Лемпи Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1925

Дата смерти

23.01.2007

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1925

Отец: Вольберг Антти-Йоханнес

Мать: Вольберг Анне

Рождение ребёнка
05.06.1955

Сын: Шведов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шведов Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1959

Сын: Шведов Федор Александрович

Отец ребёнка: Шведов Александр Иванович

Смерть
23.01.2007

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