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Конев Василий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Конев Андрей

Мать: не указана

32 года в 1834 году Ревизская сказка Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости д.Комаровой ГАПК Ф.111, оп.1, д.2718
Рождение ребёнка
1819

Сын: Конев Егор Васильев

Мать ребёнка: Конева Евфимия Филипова

15 лет в 1834 году Ревизская сказка Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости д.Комаровой ГАПК Ф.111, оп.1, д.2718
Рождение ребёнка
1826

Сын: Конев Прокопий Васильев

Мать ребёнка: Конева Евфимия Филипова

Комарова, Тугулымский, Свердловская область
1/2 лет в 1834 году Ревизская сказка Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости д.Комаровой ГАПК Ф.111, оп.1, д.2718
Рождение ребёнка
09.01.1836

Дочь: Конева Домника Васильева

Мать ребёнка: Конева Евфимия Филипова

Р.3, 9 января 1836 года, Девятого числа деревни Комаровой у крестьянина Василия Андреева Конева и законной жены его Евфимии Филиповой родилась дочь Домника. Восприемники: Беляковской слободы крестья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конева Евфимия Филипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конев Петр Васильев

Мать ребёнка: Конева Евфимия Филипова

Комарова, Тугулымский, Свердловская область
8 лет в 1834 году Ревизская сказка Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости д.Комаровой ГАПК Ф.111, оп.1, д.2718
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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