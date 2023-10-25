Конев Василий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Конев Андрей
32 года в 1834 году Ревизская сказка Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости д.Комаровой ГАПК Ф.111, оп.1, д.2718
Рождение ребёнка
1819
Сын: Конев Егор Васильев
Мать ребёнка: Конева Евфимия Филипова
15 лет в 1834 году Ревизская сказка Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости д.Комаровой ГАПК Ф.111, оп.1, д.2718
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Конева Евфимия Филипова
1/2 лет в 1834 году Ревизская сказка Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости д.Комаровой ГАПК Ф.111, оп.1, д.2718
Рождение ребёнка
09.01.1836
Дочь: Конева Домника Васильева
Мать ребёнка: Конева Евфимия Филипова
Р.3, 9 января 1836 года, Девятого числа деревни Комаровой у крестьянина Василия Андреева Конева и законной жены его Евфимии Филиповой родилась дочь Домника. Восприемники: Беляковской слободы крестья... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конева Евфимия Филипова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Конев Петр Васильев
Мать ребёнка: Конева Евфимия Филипова
8 лет в 1834 году Ревизская сказка Пермской губернии Камышловского уезда Беляковской волости д.Комаровой ГАПК Ф.111, оп.1, д.2718
Смерть
Неизвестно