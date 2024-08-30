(Архипова) Матрона Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Архипов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1918
Сын: Архипов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Архипов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно