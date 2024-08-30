(Архипова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Архипова) Матрона Ивановна

(Архипова) Матрона Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скаткова (Архипова) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Архипов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1918

Сын: Архипов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Архипов Сергей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.