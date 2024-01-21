Васса Афиногеновна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Афиноген Семёнович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Викул Флегонтович
Рождение ребёнка
16.10.1871 ст.
Дочь: Анастасия Викуловна
Отец ребёнка: Викул Флегонтович
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.
Сын: Арсений Викулович
Отец ребёнка: Викул Флегонтович
Смерть
Неизвестно