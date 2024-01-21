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Васса Афиногеновна

Место рождения

Панкратово, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Афиноген Семёнович

Мать: не указана

Панкратово, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Викул Флегонтович

Рождение ребёнка
16.10.1871 ст.

Дочь: Анастасия Викуловна

Отец ребёнка: Викул Флегонтович

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.06.1884 ст.

Сын: Арсений Викулович

Отец ребёнка: Викул Флегонтович

Костино, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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