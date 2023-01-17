Куранов Стефан Александрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1855 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1855 ст.
Отец: не указан
Мать: вдова казачка Восприемники: мещанин Никита Сергеевич Сергеев? и казака Павла Андреевича Осминина дочь девица Акилина Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 440 номе... Показать все
Смерть
Неизвестно