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Куранов Стефан Александрович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

25.12.1855 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1855 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Прасковья Яковлевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Мать: вдова казачка Восприемники: мещанин Никита Сергеевич Сергеев? и казака Павла Андреевича Осминина дочь девица Акилина Павловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 440 номе... Показать все
Смерть
Неизвестно
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