Аляева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.11.1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1939
Дочь: Ефимова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аляев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич
Смерть
16.11.1968