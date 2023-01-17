Аляева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.11.1968

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1939

Дочь: Ефимова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аляев Николай Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Илья Николаевич

Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аляев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Аляев Николай Никитич

Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
16.11.1968
Ишимбай, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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