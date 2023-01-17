Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1948

Сын: Соболев Валерий

Отец ребёнка: Соболев Константин

Мыт, Верхнеландеховский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капитолина

Отец ребёнка: Соболев Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соболев Евгений

Отец ребёнка: Соболев Константин

Смерть
Неизвестно
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